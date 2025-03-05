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УЗ додає зупинку поїздів під Києвом: кому не потрібно більше їхати на центральний вокзал

Середа 05 березня 2025 13:34
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УЗ додає зупинку поїздів під Києвом: кому не потрібно більше їхати на центральний вокзал Укрзалізниця додає зупинку під Києвом для кількох поїздів (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ірина Костенко

Національний перевізник "Укрзалізниця" повідомив, що додає двом своїм поїздам зупинку в одному з міст під Києвом. Нововведення дозволить пасажирам не витрачати зайвий час для того, аби розпочати свою подорож із центрального залізничного вокзалу столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Де саме під Києвом, коли та які потяги отримають нову зупинку

В "Укрзалізниці" розповіли, що в межах вивчення пасажиропотоку додають двом своїм поїздам зупинку в місті Буча.

Запрацює таке нововведення з 20 березня 2025 року.

Заплановані компанією зміни стосуватимуться:

  • флагманського поїзду №91 "Київ - Львів" під назвою "Леополіс";
  • поїзду №29/30, що курсує за маршрутом "Ужгород - Київ".

"Ця зупинка дозволить пасажирам зекономити 1,5 години часу, адже більше не потрібно добиратися до/з Центрального вокзалу столиці, щоб сісти на поїзд чи повернутись додому та дозволить зручніше планувати подорожі", - наголосили у прес-службі УЗ.

Зазначається, що графік прибуття на станцію та відправлення цих поїздів буде таким:

  • №91 "Київ - Львів": прибуття до Бучі - о 23:15, відправлення - о 23:17;
  • №29/30 "Ужгород - Київ": прибуття до Бучі - о 06:37, відправлення - о 06:39.

УЗ додає зупинку поїздів під Києвом: кому не потрібно більше їхати на центральний вокзалПублікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що УЗ запустила у швидкісних поїздах важливу для пасажирів послугу.

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Київ Укрзалізниця Львів Ужгород Буча Поїзди
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