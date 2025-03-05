УЗ додає зупинку поїздів під Києвом: кому не потрібно більше їхати на центральний вокзал
Національний перевізник "Укрзалізниця" повідомив, що додає двом своїм поїздам зупинку в одному з міст під Києвом. Нововведення дозволить пасажирам не витрачати зайвий час для того, аби розпочати свою подорож із центрального залізничного вокзалу столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Де саме під Києвом, коли та які потяги отримають нову зупинку
В "Укрзалізниці" розповіли, що в межах вивчення пасажиропотоку додають двом своїм поїздам зупинку в місті Буча.
Запрацює таке нововведення з 20 березня 2025 року.
Заплановані компанією зміни стосуватимуться:
- флагманського поїзду №91 "Київ - Львів" під назвою "Леополіс";
- поїзду №29/30, що курсує за маршрутом "Ужгород - Київ".
"Ця зупинка дозволить пасажирам зекономити 1,5 години часу, адже більше не потрібно добиратися до/з Центрального вокзалу столиці, щоб сісти на поїзд чи повернутись додому та дозволить зручніше планувати подорожі", - наголосили у прес-службі УЗ.
Зазначається, що графік прибуття на станцію та відправлення цих поїздів буде таким:
- №91 "Київ - Львів": прибуття до Бучі - о 23:15, відправлення - о 23:17;
- №29/30 "Ужгород - Київ": прибуття до Бучі - о 06:37, відправлення - о 06:39.
Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що УЗ запустила у швидкісних поїздах важливу для пасажирів послугу.
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