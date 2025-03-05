ua en ru
Ср, 05 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

УЗ добавляет остановку поездов под Киевом: кому не нужно больше ехать на центральный вокзал

Среда 05 марта 2025 13:34
UA EN RU
УЗ добавляет остановку поездов под Киевом: кому не нужно больше ехать на центральный вокзал Укрзализныця добавляет остановку под Киевом для нескольких поездов (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

Национальный перевозчик "Укрзализныця" сообщил, что добавляет двум своим поездам остановку в одном из городов под Киевом. Нововведение позволит пассажирам не тратить лишнее время для того, чтобы начать свое путешествие с центрального железнодорожного вокзала столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Где именно под Киевом, когда и какие поезда получат новую остановку

В "Укрзализныце" рассказали, что в рамках изучения пассажиропотока добавляют двум своим поездам остановку в городе Буча.

Заработает такое нововведение с 20 марта 2025 года.

Запланированные компанией изменения будут касаться:

  • флагманского поезда №91 "Киев - Львов" под названием "Леополіс";
  • поезда №29/30, курсирующего по маршруту "Ужгород - Киев".

"Эта остановка позволит пассажирам сэкономить 1,5 часа времени, ведь больше не нужно добираться до/с Центрального вокзала столицы, чтобы сесть на поезд или вернуться домой и позволит удобнее планировать путешествия", - подчеркнули в пресс-службе УЗ.

Отмечается, что график прибытия на станцию и отправления этих поездов будет таким:

  • №91 "Киев - Львов": прибытие в Бучу - в 23:15, отправление - в 23:17;
  • №29/30 "Ужгород - Киев": прибытие в Бучу - в 06:37, отправление - в 06:39.

УЗ добавляет остановку поездов под Киевом: кому не нужно больше ехать на центральный вокзалПубликация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, ранее мы рассказывали, что УЗ запустила в скоростных поездах важную для пассажиров услугу.

Читайте также о скидках и льготах от "Укрзализныци" - как можно экономить на билетах во время путешествий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Укрзализныця Львов Ужгород Буча Поезда
NEWS
Перемирие в небе. Что известно об инициативе Зеленского и пойдет ли на это Кремль
Перемирие в небе. Что известно об инициативе Зеленского и пойдет ли на это Кремль
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины