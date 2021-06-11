УЗ добавляет рейсы по маршруту Киев - аэропорт "Борисполь"

Сегодня, 11 июня "Укрзализныця" ввела дополнительные рейсы по маршруту Киев - аэропорт "Борисполь". Отныне за сутки будет осуществляться не 16 пар рейсов в обоих направлениях, а 22.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В пресс-службе добавляют, что до конца июня ожидается выход с ремонта еще одного состава, который также будет запущен по маршруту экспресса.

Итак, по информации перевозчика, будут добавлены следующие рейсы:

"Учитывая востребованность поезда, с 11 июня "Укрзализныця" вводит в курсирование по этому маршруту отремонтированный рельсовый автобус Pesa. Теперь экспресс будет курсировать чаще: вместо 16 пар рейсов в обоих направлениях в день будет 22",- говорится в сообщении.

Напомним, что УЗ со вчера возобновила курсирование двух "морских" поездов:№472 / 471 Днепр - Бердянск и №552 / 551 Кривой Рог - Бердянск. Поезда будут отправляться вечером, а прибывать на курорт утром.

Добавим, что с 29 мая перевозчик запустил "Прикарпатский экспресс" сообщением Ивано-Франковск - Киверцы. Поезд № 807/808 соединил сразу три туристические регионы - Волынь, Галичину и Прикарпатье.