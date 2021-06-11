УЗ додає рейси за маршрутом Київ - аеропорт "Бориспіль"

Сьогодні, 11 червня "Укрзалізниця" ввела додаткові рейси за маршрутом Київ - аеропорт "Бориспіль". Відтепер за добу буде здійснюватись не 16 пар рейсів в обох напрямках, а 22.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
"Зважаючи на попит потяга, з 11 червня "Укрзалізниця" вводить у курсування за цим маршрутом відремонтований рейковий автобус Pesa. Тепер експрес буде курсувати частіше: замість 16 пар рейсів в обох напрямках на день буде 22", - йдеться у повідомленні.
Отже, за інформацією перевізника, додаються такі рейси:
за маршрутом Київ-Пасажирський - Бориспіль-Аеропорт:
за маршрутом Бориспіль-Аеропорт - Київ-Пасажирський:
У прес-службі додають, що до кінця червня очікується вихід з ремонту ще одного состава, який також буде запущено за маршрутом експреса.
Нагадаємо, що УЗ від учора відновила курсування двох "морських" потягів: №472/471 Дніпро - Бердянськ та №552/551 Кривий Ріг - Бердянськ. Поїзди відправлятимуться ввечері, а прибуватимуть на курорт вранці.
Додамо, що з 29 травня перевізник запустив "Прикарпатський експрес" сполученням Івано-Франківськ - Ківерці. Потяг № 807/808 поєднав одразу три туристичні регіони - Волинь, Галичину та Прикарпаття.