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УЗ додає рейси за маршрутом Київ - аеропорт "Бориспіль"

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 11 червня "Укрзалізниця" ввела додаткові рейси за маршрутом Київ - аеропорт "Бориспіль". Відтепер за добу буде здійснюватись не 16 пар рейсів в обох напрямках, а 22.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Зважаючи на попит потяга, з 11 червня "Укрзалізниця" вводить у курсування за цим маршрутом відремонтований рейковий автобус Pesa. Тепер експрес буде курсувати частіше: замість 16 пар рейсів в обох напрямках на день буде 22", - йдеться у повідомленні.

Отже, за інформацією перевізника, додаються такі рейси:

за маршрутом Київ-Пасажирський - Бориспіль-Аеропорт:

  • № 804 - відправлення о 01.00, прибуття о 01.40;
  • № 808 - відправлення о 03.00, прибуття о 03.40;
  • № 810 - відправлення о 04.52, прибуття о 05.32;
  • № 812 - відправлення о 05.43, прибуття о 06.23;
  • № 838 - відправлення о 15.45, прибуття о 16.25;
  • № 852 - відправлення о 20.42, прибуття о 21.22;

за маршрутом Бориспіль-Аеропорт - Київ-Пасажирський:

  • № 801 - відправлення о 00.58, прибуття о 01.41;
  • № 805 - відправлення о 02.48, прибуття о 03.33;
  • № 809 - відправлення о 05.37, прибуття о 06.20;
  • № 811 - відправлення о 06.43, прибуття о 07.30;
  • № 837 - відправлення о 16.38, прибуття о 17.19;
  • № 851 - відправлення о 21.28, прибуття о 22.10;
  • № 857 - відправлення о 23.56, прибуття о 00.38.

У прес-службі додають, що до кінця червня очікується вихід з ремонту ще одного состава, який також буде запущено за маршрутом експреса.

Нагадаємо, що УЗ від учора відновила курсування двох "морських" потягів: №472/471 Дніпро - Бердянськ та №552/551 Кривий Ріг - Бердянськ. Поїзди відправлятимуться ввечері, а прибуватимуть на курорт вранці.

Додамо, що з 29 травня перевізник запустив "Прикарпатський експрес" сполученням Івано-Франківськ - Ківерці. Потяг № 807/808 поєднав одразу три туристичні регіони - Волинь, Галичину та Прикарпаття.

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