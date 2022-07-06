УЗ додасть вагони до евакуаційного поїзда з Донецької області
"Укрзалізниця" збільшує кількість вагонів в евакуаційному поїзді з Покровська Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УЗ.
Рішення прийнято у зв'язку з інтенсифікацією бойових дій в Донецькій області і зростанням потоку пасажирів.
У компанії нагадали, що УЗ продовжує здійснювати евакуаційні перевезення за маршрутом Покровськ - Дніпро - Львів.
Посадка для пасажирів із зони ведення бойових дій безплатний, пасажири можуть безпосередньо в поїзді зареєструватися в програмі на тимчасове поселення і на отримання матеріальної допомоги для внутрішньо переміщених осіб.
"Тільки за червень на вокзалах було виплачено 10,9 мільйона гривень для 4,7 тисячі пасажирів евакуаційних поїздів із Запоріжжя та Покровська", - повідомили в компанії.
Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" терміново змінила маршрути трьох поїздів у Полтаву.
Пізніше в УЗ організували підвезення пасажирів додатковим транспортом.
Додамо, що "Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на пасажирські перевезення.
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