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УЗ будет онлайн продавать билеты в Беларусь. Как только возобновят сообщение

Новина українською → Киев, Пятница 23 апреля 2021 11:44
УЗ будет онлайн продавать билеты в Беларусь. Как только возобновят сообщение Фото: билет на поезд в Беларусь можно будет купить через интернет (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

"Укрзализныця" будет онлайн продавать билеты на поезда в Беларусь. Такую опцию запустят, как только страны возобновят железнодорожное сообщение.

Об этом говорится в сообщении на сайте УЗ.

Сообщается, что "Укрзализныця" и "Белорусская железная дорога" уже подготовили соответствующее соглашение.

"Расширение онлайн-услуг в международных железнодорожных перевозок - требование сегодняшнего дня и комфорт наших пассажиров", - отметил и.о. главы правления УЗ Иван Юрик.

Пока решение поддержало правление украинской компании, на очереди - принятие решения белорусскими коллегами. После подписания соглашения пассажиры смогут осуществлять поездки в сообщении с Беларусью по электронным проездным документам без обращения в билетную кассу.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" возобновила курсирование поездов дальнего сообщения в Черновицкой области после того, как регион вышел из "красной зоны" карантина.

До этого РБК-Украина писало, как происходят пассажирские перевозки в "красных зонах".

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