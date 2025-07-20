УЗ анонсувала важливі зміни щодо поїздів на Закарпаття: що буде з графіком

Починаючи з 31 липня пасажирські поїзди Закарпатського напрямку знову курсуватимуть звичним маршрутом через Славсько, Воловець, Сваляву та Мукачево.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" .

Що відомо

Залізничники завершили планову модернізацію колій, і тепер рух повністю відновлюється до Ужгорода для низки потягів:

№ 3/4 Запоріжжя - Ужгород,

№ 29/30 Київ - Ужгород,

№ 46/45 Ужгород - Харків,

№ 368/367 Ужгород - Ковель.

Також цього літа курсуватиме додатковий поїзд № 283/284 Київ - Ужгород, аби задовольнити підвищений попит до санаторно-курортних зон області.Які ще зміни

До Ужгорода повертаються традиційні маршрути поїздів, які раніше курсували лише до Мукачевого або Чопа:

№ 17/18 "Сковорода" Харків - Мукачево,

№ 37/38 Одеса - Мукачево,

№ 81/82 Київ - Чоп,

№ 749/750 Київ - Чоп,

№ 829/830 Львів - Чоп.

Крім того, маршрут поїзда № 59/60 Київ - Ужгород подовжено до Чопа, як і безпересадкових вагонів Кам’янець-Подільський - Чоп до Ужгорода.

Як перевірити розклад

Розклад руху доступний на сайті uz.gov.ua у розділі "Пасажирам". Квитки продаються:

за 20 діб до рейсу для більшості напрямків,

за 10 діб - на поїзди № 46/45 та № 829/830.

Придбати квитки можна в застосунку "Укрзалізниці", на сайті booking.uz.gov.ua, або в касах.