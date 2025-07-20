УЗ анонсировала важные изменения относительно поездов на Закарпатье: что будет с графиком

Начиная с 31 июля пассажирские поезда Закарпатского направления снова будут курсировать привычным маршрутом через Славское, Воловец, Сваляву и Мукачево.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Что известно Железнодорожники завершили плановую модернизацию путей, и теперь движение полностью восстанавливается в Ужгород для ряда поездов: № 3/4 Запорожье - Ужгород,

№ 29/30 Киев - Ужгород,

№ 46/45 Ужгород - Харьков,

№ 368/367 Ужгород - Ковель. Также этим летом будет курсировать дополнительный поезд № 283/284 Киев - Ужгород, чтобы удовлетворить повышенный спрос в санаторно-курортные зоны области. В Ужгород возвращаются традиционные маршруты поездов, которые ранее курсировали только в Мукачево или Чоп: № 17/18 "Сковорода" Харьков - Мукачево,

№ 37/38 Одесса - Мукачево,

№ 81/82 Киев - Чоп,

№ 749/750 Киев - Чоп,

№ 829/830 Львов - Чоп. Кроме того, маршрут поезда № 59/60 Киев - Ужгород продлен до Чопа, как и беспересадочных вагонов Каменец-Подольский - Чоп до Ужгорода. Как проверить расписание Расписание движения доступно на сайте uz.gov.ua в разделе "Пассажирам". Билеты продаются: за 20 суток до рейса для большинства направлений,

за 10 суток - на поезда № 46/45 и № 829/830. Купить билеты можно в приложении "Укрзализныци", на сайте booking.uz.gov.ua, или в кассах.