УЗ анонсировала важные изменения относительно поездов на Закарпатье: что будет с графиком
Начиная с 31 июля пассажирские поезда Закарпатского направления снова будут курсировать привычным маршрутом через Славское, Воловец, Сваляву и Мукачево.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Что известно
Железнодорожники завершили плановую модернизацию путей, и теперь движение полностью восстанавливается в Ужгород для ряда поездов:
- № 3/4 Запорожье - Ужгород,
- № 29/30 Киев - Ужгород,
- № 46/45 Ужгород - Харьков,
- № 368/367 Ужгород - Ковель.
Также этим летом будет курсировать дополнительный поезд № 283/284 Киев - Ужгород, чтобы удовлетворить повышенный спрос в санаторно-курортные зоны области.
В Ужгород возвращаются традиционные маршруты поездов, которые ранее курсировали только в Мукачево или Чоп:
- № 17/18 "Сковорода" Харьков - Мукачево,
- № 37/38 Одесса - Мукачево,
- № 81/82 Киев - Чоп,
- № 749/750 Киев - Чоп,
- № 829/830 Львов - Чоп.
Кроме того, маршрут поезда № 59/60 Киев - Ужгород продлен до Чопа, как и беспересадочных вагонов Каменец-Подольский - Чоп до Ужгорода.
Как проверить расписание
Расписание движения доступно на сайте uz.gov.ua в разделе "Пассажирам". Билеты продаются:
- за 20 суток до рейса для большинства направлений,
- за 10 суток - на поезда № 46/45 и № 829/830.
Купить билеты можно в приложении "Укрзализныци", на сайте booking.uz.gov.ua, или в кассах.
Напомним, "Укрзализныця" из-за высокого спроса запускает дополнительные рейсы "Интерсити+" между Киевом и Львовом - один в каждом направлении. Новые рейсы начали курсировать с 19 июля, билеты доступны в приложении.
Также мы писали, что пассажиры "Укрзалізниці" имеют право на ряд бесплатных услуг, о которых часто не знают. Это доступ к туалетам, питьевой воде, аптечке, микроволновке, ремням безопасности, страхование на 320 тысяч гривен и даже бесплатное возвращение к своей станции в случае ошибочного проезда.
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