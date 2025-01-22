УЗ анонсувала гарні новини для подорожуючих з-за кордону

Національний перевізник пасажирів і вантажів - "Укрзалізниця" - вирішив продовжити маршрут популярного поїзда. Подорожувати зручніше дехто з українців зможе вже наступного місяця.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
В "Укрзалізниці" розповіли, що продовжують маршрут регіонального поїзда №865/866 "Рава-Руська - Чернівці".
З 10 лютого він курсуватиме до/з Коломиї:
Наголошується, що після запроваджених змін поїзд забезпечить зручні пересадки в Коломиї:
В УЗ додали також, що поїзд №368/367 "Ужгород - Ковель" тепер курсуватиме через Дрогобич та Самбір.
"Тепер прибуття пасажирів з Ужгорода до Львова буде більш зручним - о 06:10 замість 05:18 (як було за старим графіком)", - пояснили громадянам.
Уточнюється також, що коротшою стане пересадка на станції Чоп - для пасажирів з Відня та Братислави, які прямують цим поїздом до Львова, Луцька та Рівного.
"Продаж квитків уже відкрито", - підсумували в акціонерному товаристві.
Допис УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що УЗ запустила у швидкісних поїздах важливу послугу для пасажирів.
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