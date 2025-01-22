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УЗ анонсировала хорошие новости для путешествующих из-за границы

"Укрзализныця" продлевает маршрут одного из поездов (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

Национальный перевозчик пассажиров и грузов - "Укрзализныця" - решил продлить маршрут популярного поезда. Путешествовать удобнее некоторые из украинцев смогут уже в следующем месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Что и когда именно изменится для пассажиров УЗ

В "Укрзализныце" рассказали, что продолжают маршрут регионального поезда №865/866 "Рава-Русская - Черновцы".

С 10 февраля он будет курсировать до/из Коломыи:

  • прибытие в Коломыю - в 00:03;
  • отправление из Коломыи - в 05:40.

Отмечается, что после введенных изменений поезд обеспечит удобные пересадки в Коломые:

  • для жителей и гостей Черновцов - в направлении Луцка, Ровно и Ковеля;
  • для жителей и гостей Черновцов - на курорты Яремчи, Ворохты, Татарова, Ясини и Рахова;
  • для жителей Закарпатья и Прикарпатья - в Польшу (ведь этот рейс согласован с международным поездом №766/765 "Рава-Русская - Варшава").

В УЗ добавили также, что поезд №368/367 "Ужгород - Ковель" теперь будет курсировать через Дрогобыч и Самбор.

"Теперь прибытие пассажиров из Ужгорода во Львов будет более удобным - в 06:10 вместо 05:18 (как было по старому графику)", - объяснили гражданам.

Уточняется также, что короче станет пересадка на станции Чоп - для пассажиров из Вены и Братиславы, которые направляются этим поездом во Львов, Луцк и Ровно.

"Продажа билетов уже открыта", - подытожили в акционерном обществе.

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, ранее мы рассказывали, что УЗ запустила в скоростных поездах важную услугу для пассажиров.

Читайте также о скидках и льготах от "Укрзализныци" - как можно экономить на билетах во время путешествий.

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