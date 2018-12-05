"Укрзализныця" назначит минимум 30 дополнительных поездов на новогодние праздники

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

В УЗ заявляют об ажиотаже вокруг покупки билетов на поезда, курсирующие после 20 декабря

"Укрзализныця" в этом году на новогодние праздники собирается призначини минимум 30 дополнительных поездов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Отмечается, что продавж билетов на дополнительные поезда начнется после того, как будут раскуплены билеты на регулярные железнодорожные рейсы.

"После реализации всех билетов на круглогодичные поезда "Укрзализныця" начнет продажу проездных документов на дополнительные. Ожидается, что этого праздничного сезона таких будет назначено не менее 30", - сообщили в пресс-службе.

"Укрзализныця" сегодня, 5 декабря, также констатировала всплеск ажиотажного спроса вокруг билетов на поезда, которые курсируют после 20 декабря. Это влияет на работу сервиса бронирования билетов онлайн booking@uz.gov.ua.

"В такой ситуации вынуждены призывать пассажиров взвешенно подходить к процессу покупки билетов на поезда. По состоянию на 5 декабря в наличии места на поезда в предпраздничные даты на самые популярные направления. Также, благодаря онлайн-системе УЗ пассажиры могут выбрать билеты с пересадкой, если места на прямые поезда отсутствуют", - пояснили в пресс-службе.

Напомним, "Укрзализныця" заявила, что работа сервиса заказ билетов на поезд онлайн booking.uz.gov.ua 5 декабря стабилизирована.