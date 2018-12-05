ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Укрзализныця" продлила работу касс вокзала станции Киев-Пассажирский

Новости » Общество    05.12.2018 - 18:28
"Укрзализныця" продлила работу касс вокзала станции Киев-Пассажирский
Фото: Центральный вокзал Киева (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Работа касс сегодня продлена до 22:00

Билетные кассы вокзала станции Киев-Пассажирский сегодня, 5 декабря, будут работать до 22:00. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Сообщается, что работа билетных касс вокзала станции Киев-Пассажирский сегодня продлена до 22:00. Кром е того, всего в таком режиме на столичном вокзале будет работать 31 касса.

Напомним, в связи с перезагрузкой системы 4 декабря наблюдались случаи, когда после оплаты билетов пассажиры не получали подтверждения транзакции, а билет не поступал на электронную почту. Для решения проблемы специалисты УЗ решили ограничить количество подключений.

Сегодня "Укрзализныця" заявила, что работа сервиса заказ билетов на поезд онлайн booking.uz.gov.ua сейчас стабилизирована. В частности, в пресс-службе отмечают, что пассажиры, которые покупали билеты вечером 4 декабря 2018, оплатили заказ до 19:00 часов и их транзакции были подтверждены банком, начинают получать свои билеты на электронные адреса.

Добавим, что  "Укрзализныця" в этом году на новогодние праздники собирается призначини минимум 30 дополнительных поездов.

 

Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий в Киеве В Киеве без холодной воды остались жители восьми улиц
Новости Украины КиевУкрзализныця
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь