"Укрзализныця" продлила работу касс вокзала станции Киев-Пассажирский

Фото: Центральный вокзал Киева (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Работа касс сегодня продлена до 22:00

Билетные кассы вокзала станции Киев-Пассажирский сегодня, 5 декабря, будут работать до 22:00. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Сообщается, что работа билетных касс вокзала станции Киев-Пассажирский сегодня продлена до 22:00. Кром е того, всего в таком режиме на столичном вокзале будет работать 31 касса.

Напомним, в связи с перезагрузкой системы 4 декабря наблюдались случаи, когда после оплаты билетов пассажиры не получали подтверждения транзакции, а билет не поступал на электронную почту. Для решения проблемы специалисты УЗ решили ограничить количество подключений.

Сегодня "Укрзализныця" заявила, что работа сервиса заказ билетов на поезд онлайн booking.uz.gov.ua сейчас стабилизирована. В частности, в пресс-службе отмечают, что пассажиры, которые покупали билеты вечером 4 декабря 2018, оплатили заказ до 19:00 часов и их транзакции были подтверждены банком, начинают получать свои билеты на электронные адреса.

Добавим, что "Укрзализныця" в этом году на новогодние праздники собирается призначини минимум 30 дополнительных поездов.