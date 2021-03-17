УЗ анонсировала запуск летом 30 поездов в популярных направлениях

"Учитывая реалии сегодняшнего дня, мы ожидаем увеличение количества внутренних туристов и активно готовимся. Конечно, карантинные ограничения вносят свои коррективы, но мы научились оперативно на них реагировать и уверяем, что строгое соблюдение противокарантинных мероприятий делает поезда более безопасным транспортом для пассажиров", - сказал Перцовский.

Руководитель пассажирского направления Укрзализныци рассказал об основных направлениях курсирования летних поездов. "Стараемся сделать максимально удобные маршруты, чтобы пассажиры из разных регионов Украины без пересадок доезжали до курортных мест. Например, в Азовском направлении будут курсировать удобный ночной поезд Киев - Бердянск, а из Львова поездом можно будет добраться до Новоалексеевки и Бердянска, из Лисичанска, Харькова - в Одессу", - отметил он.

Также сообщается, что одной из программ Укрзализныци по улучшению пассажирского сообщения является создание удобных маршрутов между городами-миллионниками. Перспективным направлением Перцовский назвал введение прямого сообщения между Харьковом и Днепром и Кривым Рогом и Одессой.

"Крупные промышленные и культурные центры в конце концов получат удобное железнодорожное сообщение, что пригодится как бизнесу, так и туристам", - добавил Перцовский.