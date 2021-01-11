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"Укрзализныця" запускает продажу билетов через соцсети

Киев, Понедельник 11 января 2021 13:59
"Укрзализныця" запускает продажу билетов через соцсети
Фото: билеты на поезда будут продавать чат-боты (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украинская компания "Укрзализныця" запускает продажу билетов через популярные мессенджеры. В частности, через Viber и Telegram.

Об этом говорится в сообщении на сайте УЗ.

Сообщается, что завтра, 12 января, на пресс-конференции презентуют проект по запуску чат-бота в Viber и Telegram с функцией продажи билетов.

Также сообщается, что этот чат-бот запускается в сотрудничестве с Visa и технологическим партнером - компанией Middleware Inc. (США) на базе технологии Corezoid Hyperautomation Engine.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" запускает бесконтактную оплату проезда в электричках. Проект также внедряется совместно с Visa. В частности, на железнодорожных станциях установят турникетные системы и терминалы по продаже билетов. Пилотный проект должен в ближайшее время заработать на направлениях Киев-Фастов и Киев-Святошин.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" обеспечит курсирование поездов дальнего и пригородного сообщения во время усиленного карантина с 8 по 24 января. Все противоэпидемические меры для безопасности пассажиров будут соблюдены.

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