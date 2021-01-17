УЗ планирует восстановить сообщение с территориями, прилегающими к Крыму

Фото: Укрзализныця (РБК-Украина)

"Укрзализныця" работает над восстановлением железнодорожного сообщения с территориями, которые граничат с оккупированным Россией Крымом. Все ограничения по перевозкам являются негативным фактором для экономики Украины.

Об этом сообщил глава правления "Укрзалізниці" Владимир Жмак в эфире телеканала "Украина 24".

По мнению Жмака, возобновление пассажирского сообщения с не подконтрольными Украине территориями и Россией с гуманитарной точки зрения необходимо.

"Мы работаем над тем, чтобы восстановить сообщение с территориями, которые прилегают к Крыму. К сожалению, в сам Крым мы заехать не можем", – констатировал Жмак.

"Очень много украинцев имеют родственников, которые проживают и в России, и на оккупированных территориях. Это разделение с гуманитарной точки зрения очень болезненное", - отметил он.

"Направление Киев - Москва было одним из самых прибыльных с семью ежедневными поездами. Сейчас все эти пассажиры поехали через Минск. На примере минского аэропорта, который из провинциального с оборотом 1,5 млн пассажиров в год сейчас вырос до 5 млн исключительно за счет трафика между Украиной и Россией", - заключил глава "Укрзалізниці".

Все ограничения по перевозкам являются негативным фактором для экономики Украины, считает Жмак.

С 2015 года прекращено авиасообщение между Украиной и Россией. Поезда ходили между этими странами до марта 2020 года, когда Украина закрыла границы из-за распространения коронавирусной инфекции.

Отметим, Российская Федерация сегодня 30 июня запустила грузовые поезда по Керченскому мосту в оккупированный Крым.

Напомним, Россия запустила пассажирские поезда по Керченскому мосту в декабре 2019 года; украинская сторона отправляла ноту протеста, запуск также осудило международное сообщество.

Украина настаивает, что мост был построен незаконно, а поезда фактически незаконно пересекают украинскую государственную границу; прокуратура Автономной Республики Крым расследует соответствующее уголовное дело.