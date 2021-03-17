УЗ анонсувала запуск влітку 30 поїздів у популярних напрямках

"Зважаючи на реалії сьогодення, ми очікуємо на збільшення кількості внутрішніх туристів і активно готуємося. Звісно, карантинні обмеження вносять свої корективи, але ми навчилися оперативно на них реагувати та запевняємо, що суворе дотримання протикарантинних заходів робить поїзди більш безпечним транспортом для пасажирів", - сказав Перцовський.

Також керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці розповів про основні напрямки курсування літніх поїздів. "Намагаємося зробити максимально зручні маршрути, щоб пасажири з різних регіонів України без пересадок діставалися курортних місць. Наприклад, в Азовському напрямку курсуватимуть зручний нічний поїзд Київ - Бердянськ, а зі Львова поїздом можна буде дістатися до Новоолексіївки та Бердянська, з Лисичанська, Харкова - до Одеси", - зазначив він.

Також повідомляється, що однією з програм Укрзалізниці щодо поліпшення пасажирського сполучення є створення зручних маршрутів між містами-мільйонниками. Перспективним напрямком Перцовський назвав запровадження прямого сполучення між Харковом та Дніпром, Кривим Рогом та Одесою.

"Великі промислові та культурні центри зрештою отримають зручне залізничне сполучення, що стане в нагоді як бізнесу, так і туристам", - додав Перцовський.