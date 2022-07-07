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УЗ анонсировала новый поезд Харьков - Одесса: график

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Украина, Четверг 07 июля 2022 20:35
УЗ анонсировала новый поезд Харьков - Одесса: график Фото: УЗ анонсировала новый поезд Харьков - Одесса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

"Укрзализныця" запускает новый рейс Харьков - Одесса. Поезд будет курсировать начиная с 29 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой УЗ в Telegram.

Отмечается, что с 29 июля поезд будет курсировать в Одессу из Харькова по непарным числам. Отправка будет происходить в 7:39, а прибытие - в 10:39.

При этом из Одессы в Харьков поезд начнет ездить уже с 30 июля и только по парным числам. Отправка - в 15:42, а прибытие - в 17:40.

"Поезд будет проходить через Лозовую, Павлоград, Днепр, Запорожье, Марганец, Никополь, Кривой Рог, Кропивницкий и другие города, давая удобное железнодорожное сообщение нескольким регионам", - добавляют в УЗ.

Стоит заметить, что билеты каждый украинец сможет приобрести уже завтра, 8 июля.

Напомним, ранее стало известно, что "Укрзализныця" продлила маршрут поезда №4/3 Запорожье - Львов. По четным числам он будет отправляться еще и в Ужгород.

Также мы писали, что "Укрзализныця" назначила новый региональный поезд Киев - Шостка.

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Укрзализныця Харьков Одесса
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