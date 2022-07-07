УЗ анонсировала новый поезд Харьков - Одесса: график

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой УЗ в Telegram .

Отмечается, что с 29 июля поезд будет курсировать в Одессу из Харькова по непарным числам. Отправка будет происходить в 7:39, а прибытие - в 10:39.

При этом из Одессы в Харьков поезд начнет ездить уже с 30 июля и только по парным числам. Отправка - в 15:42, а прибытие - в 17:40.

"Поезд будет проходить через Лозовую, Павлоград, Днепр, Запорожье, Марганец, Никополь, Кривой Рог, Кропивницкий и другие города, давая удобное железнодорожное сообщение нескольким регионам", - добавляют в УЗ.

Стоит заметить, что билеты каждый украинец сможет приобрести уже завтра, 8 июля.