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УЗ анонсувала новий поїзд Харків - Одеса: графік

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Україна, Четвер 07 липня 2022 20:35
УЗ анонсувала новий поїзд Харків - Одеса: графік Фото: УЗ анонсувала новий поїзд Харків - Одеса (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

"Укрзалізниця" запускає новий рейс Харків - Одеса. Поїзд курсуватиме починаючи з 29 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням УЗ в Telegram.

Відзначається, що з 29 липня поїзд курсуватиме до Одеси з Харкова по непарних числах. Відправлення відбуватиметься о 7:39, а прибуття - о 10:39.

При цьому з Одеси до Харкова поїзд почне їздити вже з 30 липня і тільки по парних числах. Відправлення - о 15:42, а прибуття - о 17:40.

"Поїзд проходитиме через Лозову, Павлоград, Дніпро, Запоріжжя, Марганець, Нікополь, Кривий Ріг, Кропивницький та інші міста, даючи зручне залізничне сполучення кільком регіонам", - додають в УЗ.

Варто зауважити, що квитки кожен українець зможе придбати вже завтра, 8 липня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Укрзалізниця" продовжила маршрут поїзда № 4/3 Запоріжжя-Львів. По парних числах він вирушатиме ще й до Ужгорода.

Також ми писали, що "Укрзалізниця" призначила новий регіональний поїзд Київ-Шостка.

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Укрзалізниця Харків Одеса
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