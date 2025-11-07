УЗ-3000 з безкоштовних перевезень. Свириденко назвала дату запуску

Програма з безкоштовних перевезень залізницею УЗ-3000 повинна запрацювати вже 1 грудня, і діятиме протягом чотирьох місяців.
Про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію ВР.
"Дуже важливо зрозуміти наступне. У нас пасажирські перевезення і вартість пасажирських перевезень дійсно реальна вища, ніж вартість квитка. І раніше цей дисбаланс, який був, компенсувався за рахунок карго перевезень", - зазначила Свириденко.
За її словами, через активні бойові дії, через наслідки війни обсяги перевезень вантажних перевезень зменшуються. І цього ресурсу вже не вистачає для того, щоб перекрити цю різницю між собівартістю і реальною ціною квитка.
"Для того, щоб підтримати залізницю, у складний час в цьому році виділялись кошти додатково. Це десь 13 млрд гривень. Наступний рік ми плануємо, що це буде не менше 15 млрд гривень. І ще додатковий ресурс шукає сама "Укрзалізниця" за рахунок економії видатків та оптимізації своєї діяльності", - додала глава уряду.
При цьому, за словами прем'єра, УЗ-3000 – це не програма, яка компенсується за рахунок цих 13 млрд гривень. Це можливість, яка надається всім громадянам України.
"Наразі якраз профільне міністерство формує і деталізує, опрацьовує цю програму. Вона має запуститися з 1 грудня. І буде вона реалізовуватися впродовж 4 місяців, коли у нас є низький попит на "Укрзалізницю", - додала вона.
Нагадаємо, раніше уряд анонсував проект "Укрзалізниця 3000", який дозволить безкоштовно подорожувати залізницею на відстань до 3 тисячі км у "низький сезон". Програмою зможе скористатись кожен українець.
За даними УЗ, програма має вирівняти навантаження та підтримати внутрішній туризм. Крім того, вона не потребуватиме додаткових витрат із держбюджету.
Відстань 3 тисячі км вибрали не випадково, адже це відстань найдовшого маршруту в Україні туди й назад - із Запоріжжя до Ужгорода.