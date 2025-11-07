УЗ-3000 по бесплатным перевозкам. Свириденко назвала дату запуска

"Очень важно понять следующее. У нас пассажирские перевозки и стоимость пассажирских перевозок действительно реальная выше, чем стоимость билета. И раньше этот дисбаланс, который был, компенсировался за счет карго перевозок", - отметила Свириденко.

По ее словам, из-за активных боевых действий, из-за последствий войны объемы перевозок грузовых перевозок уменьшаются. И этого ресурса уже не хватает для того, чтобы перекрыть эту разницу между себестоимостью и реальной ценой билета.

"Для того, чтобы поддержать железную дорогу, в сложное время в этом году выделялись средства дополнительно. Это где-то 13 млрд гривен. В следующем году мы планируем, что это будет не менее 15 млрд гривен. И еще дополнительный ресурс ищет сама "Укрзализныця" за счет экономии расходов и оптимизации своей деятельности", - добавила глава правительства.

При этом, по словам премьера, УЗ-3000 - это не программа, которая компенсируется за счет этих 13 млрд гривен. Это возможность, которая предоставляется всем гражданам Украины.

"Сейчас как раз профильное министерство формирует и детализирует, прорабатывает эту программу. Она должна запуститься с 1 декабря. И будет она реализовываться в течение 4 месяцев, когда у нас есть низкий спрос на "Укрзализныцю", - добавила она.