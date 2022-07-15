Увольнения сотрудников и замораживание зарплат: какие планы бизнеса на ближайшие месяцы

По данным опроса, 36% опрошенных заявили, что количество работников уменьшится, 56,9% - что не изменится, 7,0% - увеличится. Баланс ответов - минус 29% (в предыдущем квартале - 1,5%). Самые пессимистичные оценки у предприятий строительства (минус 50,0% и добывающей промышленности (минус 45,9%).

Кроме того, ухудшились ожидания по росту расходов на оплату труда одного наемного работника в следующие 12 месяцев: баланс ответов - 17,5% против 62,9% в I квартале. Ожидают, что зарплаты вырастут - 32,4%, не изменятся - 52,7%, уменьшатся - 14,9%.

Очередной опрос НБУ был проведен с 3 мая по 1 июня 2022 года. В опросе приняли участие 592 предприятия из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки НБУ.