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Звільнення та заморожування зарплат: які плани бізнесу на найближчі місяці

Фото: Ціни в Україні зростуть більш ніж на 20% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Керівники українських підприємств у найближчі 12 місяців очікують скорочення кількості працівників. Зарплати будуть заморожені або незначно зростуть на тлі 20%-ї інфляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Ділові очікування підприємств України від Національного банку за II квартал 2022 року.

За даними опитування, 36% опитаних заявили, що кількість працівників зменшиться, 56,9% - що не зміниться, 7,0% - збільшиться. Баланс відповідей - мінус 29% (у попередньому кварталі - 1,5%). Найпесимістичніші оцінки в підприємств будівництва (мінус 50,0% та добувної промисловості (мінус 45,9%).

Крім того, послабились очікування щодо зростання витрат на оплату праці одного найманого працівника в наступні 12 місяців: баланс відповідей - 17,5% проти 62,9% у І кварталі. Очікують, що зарплати зростуть - 32,4%, не зміняться - 52,7%, зменшаться - 14,9%.

Чергове опитування НБУ було проведено з 3 травня до 1 червня 2022 року. В опитуванні взяло участь 592 підприємства з 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.

Нагадаємо, за даними опитування НБУ, керівники українських підприємств очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 21,7%.

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