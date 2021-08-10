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Увольнение Юрика: набсовет УЗ обвинили в лояльности к топ-менеджменту

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Киев, Вторник 10 августа 2021 18:03
Увольнение Юрика: набсовет УЗ обвинили в лояльности к топ-менеджменту Фото: набсовет УЗ обвинили в лояльности к топ-менеджменту (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Экс-руководитель "Укрзализныци" Иван Юрик мог вовлечь наблюдательный совет в незаконные схемы в компании, чтобы в результате получить лояльность его членов и готовность противодействовать инициативам нового и.о. главы правления.

Об этом говорится в статье УНИАН.

Так, журналисты обратили внимание на заявление набсовета относительно отставки Юрика, сделанное после решения СНБО о кадровых перестановках в УЗ. В частности, речь идет о словах поддержки и благодарности в адрес Юрика, а также решении набсовета оставить его на позиции члена правления, ответственного за финансовые вопросы.

Причиной такой лояльности издание называет возможное участие членов набсовета в коррупционных схемах.

Авторы материала напоминают, что решению совбеза по УЗ предшествовала развернутая справка Службы безопасности Украины.

"Общий смысл документа сводится к тому, что некомпетентность менеджмента, коррупционные вертикали, схемы злоупотреблений и финансовая нестабильность ведут не просто к коллапсу и банкротству предприятия - но и прямо угрожают национальной безопасности", - говорится в статье.

Кроме того, некомпетентными Юрика, набсовет и правление компании называла временная следственная комиссия Верховной рады по вопросам расследования схем в УЗ, которую возглавила нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина. Примерами злоупотреблений называли махинации с госзакупками, а также неэффективное финансовое планирование.

В частности, закончив 2020 год с убытками, "Укрзализныця" находилась в такой финансовой яме, что на выплату даже основной части зарплат пришлось брать кредит в коммерческом банке под рыночные проценты. Премии для большинства представителей рабочих специальностей пришлось вообще свернуть.

Также РБК-Украина писало о появлении в окружении Юрика так называемого "бэк-офиса" УЗ, который якобы распоряжался теневыми коррупционными потоками компании.

В коррупционных скандалах оказывались замешаны и непосредственно члены набсовета, например Адомас Аудицкас, которого подозревали его в участии в схеме со ввозом в Украину бывших в употреблении опасных грузовых вагонов из России и оккупированных территорий Донбасса.

Напомним, перед решением СНБО, Юрик провел размещение евробондов на $300 млн, в том числе, чтобы за счет этих денег погасить долг перед "Сбербанком" России.

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