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"Укрзализныця" погасила часть реструктуризированных евробондов

Новости » Экономика     19.03.2020 - 15:32
"Укрзализныця" погасила часть реструктуризированных евробондов
Фото: Укрзализныця (Виталий Носач, РБК-Украина)

Выплата произведена по облигациям, выпущенным в 2013 году

"Укрзализниця" погасила очередную часть реструктуризированных еврооблигаций в размере 10% начальной непогашенной основной суммы долга - 50 млн долларов и выплатила купонный доход по ним. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По данным пресс-службы, оба платежи осуществлены в соответствии с установленным графиком.

"Таким образом, уже погашено 70% основной суммы привлечения, а именно 350 млн долларов. Остальные 150 млн долларов остаются до погашения в следующие 1,5 года", - говорится в сообщении.

Напомним, в мае 2013 года "Укрзализныця" разместила дебютный выпуск еврооблигаций на 500 млн долларов. Еврооблигации "Укрзализныци" вместе с ценными бумагами "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" были включены в периметр реструктуризации внешнего суверенного и гарантированного государством долга, инициированной Минфином Украины после утверждения МВФ новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF для Украины на 17,5 млрд долларов. График погашения основной суммы займа приходится на 2019-2021 годы: 60% - в 2019 году, 20% - в 2020 году и 20 % - в 2021 году.

Как сообщало РБК-Украина, в марте 2019 года государственный Ощадбанк выплатил 420 млн долларов в рамках погашения и выплаты процентов по еврооблигациям на 700 млн долларов.

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