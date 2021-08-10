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Звільнення Юрика: наглядову раду УЗ звинуватили в лояльності до топ-менеджменту

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Києва, Вівторок 10 серпня 2021 18:03
Звільнення Юрика: наглядову раду УЗ звинуватили в лояльності до топ-менеджменту Фото: наглядову раду УЗ звинуватили в лояльності до топ-менеджменту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Екс-керівник "Укрзалізниці" Іван Юрик міг залучити наглядову раду в незаконні схеми в компанії, щоб в результаті отримати лояльність її членів і готовність протидіяти ініціативам нового в.о. голови правління.

Про це йдеться в статті УНІАН.

Так, журналісти звернули увагу на заяву наглядової ради щодо відставки Юрика, зроблену після рішення РНБО про кадрові перестановки в УЗ. Зокрема, йдеться про слова підтримки та подяки на адресу Юрика, а також рішення наглядової ради залишити його на позиції члена правління, відповідального за фінансові питання.

Причиною такої лояльності видання називає можливу участь членів наглядової ради в корупційних схемах.

Автори матеріалу нагадують, що рішенню Радбезу щодо УЗ передувала розгорнута довідка Служби безпеки України.

"Загальний зміст документа зводиться до того, що некомпетентність менеджменту, корупційні вертикалі, схеми зловживань і фінансова нестабільність ведуть не просто до колапсу і банкрутства підприємства - але і прямо загрожують національній безпеці", - йдеться в статті.

Крім того, некомпетентними Юрика, наглядову раду і правління компанії називала тимчасова слідча комісія Верховної ради з питань розслідування схем в УЗ, яку очолила нардеп від "Слуги народу" Юлія Гришина. Прикладами зловживань називали махінації з держзакупівлями, а також неефективне фінансове планування.

Зокрема, закінчивши 2020 рік зі збитками, "Укрзалізниця" перебувала в такій фінансовій ямі, що на виплату навіть основної частини зарплат довелося брати кредит в комерційному банку під ринкові відсотки. Премії для більшості представників робітничих спеціальностей довелося взагалі згорнути.

Також РБК-Україна писало про появу в оточенні Юрика так званого "бек-офісу" УЗ, який нібито розпоряджався тіньовими корупційними потоками компанії.

У корупційних скандалах виявлялися замішані і безпосередньо члени наглядової ради, наприклад Адомас Аудіцкас, якого підозрювали його в участі в схемою з ввезенням в Україну вживаних небезпечних вантажних вагонів з Росії та окупованих територій Донбасу.

Нагадаємо, перед рішенням РНБО, Юрик провів розміщення євробондів на $300 млн, в тому числі, щоб шляхом цих грошей погасити борг перед "Сбербанком" Росії.

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