Увольнение Сенниченко, законопроекты о карантине и ВСУ: что рассмотрит Рада
Фото: Рада собирается на заседание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня парламент Украины собирается на заседание. Нардепы рассмотрят, в частности, урегулирование вопроса введения карантина, а также вопрос управления имуществом для нужд Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на повестку дня Рады.
В частности, парламентарии рассмотрят такие законопроекты:
- ратификацию соглашения между Украиной и ЕС об общем авиационном пространстве (0144);
- реализацию отдельных положений закона "О статусе народного депутата Украины" (7062);
- увольнение Дмитрия Сенниченко с должности председателя Фонда государственного имущества Украины;
- об урегулировании вопроса введения карантина (6508);
- об усовершенствовании оказания медицинской помощи (6306);
- "О виртуальных активах" с предложениями президента Украины (3637);
- о совершенствовании законодательства по вопросам гражданской защиты (5608);
- об определенных вопросах управления имуществом для нужд Вооруженных сил Украины (5801);
- об амнистии по случаю 30-й годовщины Независимости Украины (5249);
- постановление о некоторых вопросах защиты права на свободу мировоззрения и вероисповедания верующих Крымской епархии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) и сохранении помещения Кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги.
Напомним, в Верховной раде зарегистрирован законопроект большой группы народных депутатов относительно запрета выезда за границу некоторым категориям лиц на период военного положения.