ru ua
Чт, 17 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Звільнення Сенниченка, законопроекти про карантин та ЗСУ: що розгляне Рада

Новость на русском →
Київ, Четвер 17 лютого 2022 09:06
Звільнення Сенниченка, законопроекти про карантин та ЗСУ: що розгляне Рада Фото: Рада збирається на засідання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні парламент України збирається на засідання. Нардепи розглянуть, зокрема, врегулювання питання запровадження карантину, а також питання управління майном для потреб Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на порядок денний Ради.

Зокрема, парламентарі розглянуть такі законопроекти:

  • ратифікацію угоди між Україною та ЄС про спільний авіаційний простір (0144);
  • реалізацію окремих положень закону "Про статус народного депутата України" (7062);
  • звільнення Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду державного майна України;
  • щодо врегулювання питання запровадження карантину (6508);
  • щодо удосконалення надання медичної допомоги (6306);
  • "Про віртуальні активи" з пропозиціями президента України (3637);
  • щодо вдосконалення законодавства з питань цивільного захисту (5608);
  • щодо певних питань управління майном для потреб Збройних сил України (5801);
  • про амністію з нагоди 30-ї річниці Незалежності України (5249);
  • постанову про деякі питання захисту права на свободу світогляду та віросповідання вірян Кримської єпархії Української православної церкви (Православної церкви України) та збереження приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги.

Нагадаємо, у Верховній раді зареєстрований законопроект великої групи народних депутатів щодо заборони виїзду за кордон деяким категоріям осіб на період воєнного стану.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Карантин Верховна рада
NEWS
Виплати індексують на 14% ще одній категорії українців: кому додадуть 650 гривень
Виплати індексують на 14% ще одній категорії українців: кому додадуть 650 гривень
DAILY
Олексій Резніков: Мета Кремля – не Україна, вони хочуть, щоб світу стало страшно
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Олексій Резніков: Мета Кремля – не Україна, вони хочуть, щоб світу стало страшно