Увольнение Геруса и повышение цен на газ: новости за 11 ноября

"Нафтогаз" повысил цену на газ для населения

В ноябре цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на регулируемых условиях составит 4 899 рн за тысячу кубометров.

Напомним, "Нафтогаз" в ноябре повысил цену на газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов.

Зеленский уволил Геруса

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности представителя президента в Кабинете министров. На его местоЗеленский назначил Алексея Перевезенцева.

Алескей Перевезенцев был на должности госсекретаря Министерства экономразвития и торговли в Кабмине. Он также возглавлял юридический департамент МЭРТ и входил в набсовет Энергобанка, Укрэксимбанка, НАК Нафтогаз Украины и ОПЗ.

Военная прокуратура разоблачила масштабную коррупционную схему в Минобороны

Главная военная прокуратура выявлила факты, которые свидетельствуют о причинении Министерством обороны Украины 173 млн грн убытков.

В 2017 году работники Минобороны при закупке средств связи иностранного производства для нужд обороны в контракте не предусмотрели обязательного условия относительно получения Украиной соответствующих компенсаций на общую сумму свыше 173 млн гривен.

Зеленский: вопрос продажи земли иностранцам решится на референдуме

В Украине вопросы продажи земли иностранцам будут решаться на всенародном референдуме. Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский. "Иностранцы и компании, имеющие иностранцев среди учредителей, получат право покупать землю только в случае, если на это будет дано согласие народа на всеукраинском референдуме", - отметил Зеленский.

Тем временем противники земельной реформы вышли на акции протеста и перекрыли дороги в 13 областях.

НАБУ задержало 7 человек по делу о хищении 1,2 млрд грн кредита Нацбанка

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура во время следственных действий в "Райффайзен Банке" задержали семь человек - бывших и действующих должностных лиц Национального банка.

Отмечается, что должностные лица задержаны "по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины в 2014 году ПАО "Виэйби Банк".

В Петровском завершено разведение сил, - штаб

Украинская сторона проинформировала ОБСЕ о завершении разведения сил в Петровском. Об этом РБК-Украина сообщил спикер пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) Андрей Агеев.

Как отметили в ООС, 12 ноября с 12:00 начнется разминирование.

Суд арестовал генерала по делу о закупке бронежилетов для ВСУ

Печерский районный суд Киева арестовал начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко.

По его словам, Марченко взяли под арест и назначили залог в сумме 76 млн гривен. Его подозревают в причастности к закупке некачественных бронежилетов по завышенной цене.

Метели и экстремальные морозы: синоптик удивил прогнозом на зиму

Погода в Украине зимой 2019-2020 принесет жителям страны ряд неприятных сюрпризов. И хотя в среднем уровень погоды и осадков не будет слишком отличаться от ежегодных, зима запомнится резкими перепадами между оттепелью и сильными морозами.

Согласно прогнозу Виталия Постриганя, начальника Черкасского областного центра по гидрометеорологии, суровой зимы, как 50-60 лет назад в Украине не будет. Зима ожидается довольно теплой и дождливой, но с волнами экстремальных морозов.