ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Уволили больше: Лазебная рассказала, какой была динамика безработицы в 2020 году

Новина українською → Украина, Понедельник 29 марта 2021 09:55
Уволили больше: Лазебная рассказала, какой была динамика безработицы в 2020 году Фото: митинг под Кабмином (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

За 2020 год в Украине было принято на работу 3,9 миллиона человек, а прекращены трудовые отношения с 4,06 миллионами. Такой показатель является нормальным для кризисного года.

Об этом в интервью РБК-Украина сказала министр социальной политики Марина Лазебная.

"Относительно цифр по безработице, то могу вам привести данные по Пенсионному фонду. Мы же видим, сколько людей пришли на рынок труда и сколько выбыли. За 2020 год у нас принято на работу 3,9 миллиона, а прекращены трудовые отношения с 4,06 миллионами. То есть трудоустроено на 101,5 тысяч меньше, чем уволено. Это нормальный показатель для кризисного года, и это не катастрофа", - отметила Лазебная.

При этом она добавила, что для повышения уровня трудоустройства нужно разрабатывать новые стимулирующие программы занятости.

Напомним, по данным Государственной службы статистики Украины, количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет и старше в IV квартале 2020 года составила 15,7 млн человек.

Ранее Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил оценку безработицы в Украине в 2020 году по методологии Международной организации труда с 9,4% до 9,5%. В четвертом квартале уровень безработицы достиг 10,0%.

Напомним, руководители украинских предприятий прогнозируют уменьшение количества работников на своих предприятиях в следующие 12 месяцев. Ожидания увольнений наблюдается пятый квартал подряд.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество безработица
NEWS
Резкий спад: в Украине 8346 новых случаев коронавируса
Резкий спад: в Украине 8346 новых случаев коронавируса
DAILY
Марина Лазебная: Мы стареющая нация. Без накопительной пенсии каждый Кабмин будет "латать дыры"
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Марина Лазебная: Мы стареющая нация. Без накопительной пенсии каждый Кабмин будет "латать дыры"