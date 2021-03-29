Уволили больше: Лазебная рассказала, какой была динамика безработицы в 2020 году
За 2020 год в Украине было принято на работу 3,9 миллиона человек, а прекращены трудовые отношения с 4,06 миллионами. Такой показатель является нормальным для кризисного года.
Об этом в интервью РБК-Украина сказала министр социальной политики Марина Лазебная.
"Относительно цифр по безработице, то могу вам привести данные по Пенсионному фонду. Мы же видим, сколько людей пришли на рынок труда и сколько выбыли. За 2020 год у нас принято на работу 3,9 миллиона, а прекращены трудовые отношения с 4,06 миллионами. То есть трудоустроено на 101,5 тысяч меньше, чем уволено. Это нормальный показатель для кризисного года, и это не катастрофа", - отметила Лазебная.
При этом она добавила, что для повышения уровня трудоустройства нужно разрабатывать новые стимулирующие программы занятости.
Напомним, по данным Государственной службы статистики Украины, количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет и старше в IV квартале 2020 года составила 15,7 млн человек.
Ранее Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил оценку безработицы в Украине в 2020 году по методологии Международной организации труда с 9,4% до 9,5%. В четвертом квартале уровень безработицы достиг 10,0%.
Напомним, руководители украинских предприятий прогнозируют уменьшение количества работников на своих предприятиях в следующие 12 месяцев. Ожидания увольнений наблюдается пятый квартал подряд.