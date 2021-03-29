ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Звільнили більше: Лазебна розповіла, якою була динаміка безробіття у 2020 році

Новость на русском → Україна, Понеділок 29 березня 2021 09:55
Звільнили більше: Лазебна розповіла, якою була динаміка безробіття у 2020 році Фото: мітинг під Кабміном (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

За 2020 рік в Україні було прийнято на роботу 3,9 мільйона людей, а припинено трудові відносини з 4,06 мільйонами. Такий показник є нормальним для кризового року.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна.

"Щодо цифр по безробіттю, то можу вам навести дані по Пенсійному фонду. Ми ж бачимо, скільки людей прийшли на ринок праці та скільки вибули. За 2020 рік у нас прийнято на роботу 3,9 мільйона, а припинено трудові відносини з 4,06 мільйонами. Тобто працевлаштовано на 101,5 тисяч менше ніж звільнено. Це нормальний показник для кризового року, і це не катастрофа", - зазначила Лазебна.

При цьому вона додала, що для покращення рівня працевлаштування треба розробляти нові стимулюючі програми зайнятості.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики України, кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше та у віці 15-70 років і старше в IV кварталі 2020 року склала 15,7 млн осіб.

Раніше Національний банк України (НБУ) погіршив оцінку безробіття в Україні у 2020 році за методологією Міжнародної організації праці з 9,4% до 9,5%. У четвертому кварталі рівень безробіття досяг 10,0%.

Нагадаємо, керівники українських підприємств прогнозують зменшення кількості працівників на своїх підприємствах у наступні 12 місяців. Очікування звільнень спостерігається п'ятий квартал поспіль.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство безработица
NEWS
Різкий спад: в Україні 8346 нових випадків коронавірусу
Різкий спад: в Україні 8346 нових випадків коронавірусу
DAILY
Марина Лазебна: Ми старіюча нація. Без накопичувальної пенсії кожний уряд "лататиме дірки"
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Марина Лазебна: Ми старіюча нація. Без накопичувальної пенсії кожний уряд "лататиме дірки"