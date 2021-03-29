Звільнили більше: Лазебна розповіла, якою була динаміка безробіття у 2020 році
За 2020 рік в Україні було прийнято на роботу 3,9 мільйона людей, а припинено трудові відносини з 4,06 мільйонами. Такий показник є нормальним для кризового року.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна.
"Щодо цифр по безробіттю, то можу вам навести дані по Пенсійному фонду. Ми ж бачимо, скільки людей прийшли на ринок праці та скільки вибули. За 2020 рік у нас прийнято на роботу 3,9 мільйона, а припинено трудові відносини з 4,06 мільйонами. Тобто працевлаштовано на 101,5 тисяч менше ніж звільнено. Це нормальний показник для кризового року, і це не катастрофа", - зазначила Лазебна.
При цьому вона додала, що для покращення рівня працевлаштування треба розробляти нові стимулюючі програми зайнятості.
Нагадаємо, за даними Державної служби статистики України, кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше та у віці 15-70 років і старше в IV кварталі 2020 року склала 15,7 млн осіб.
Раніше Національний банк України (НБУ) погіршив оцінку безробіття в Україні у 2020 році за методологією Міжнародної організації праці з 9,4% до 9,5%. У четвертому кварталі рівень безробіття досяг 10,0%.
Нагадаємо, керівники українських підприємств прогнозують зменшення кількості працівників на своїх підприємствах у наступні 12 місяців. Очікування звільнень спостерігається п'ятий квартал поспіль.