С освобожденными военными будут работать медики и психологи, - Загороднюк

Министр обороны Андрей Загороднюк встретился с двенадцатью военными, освобожденными из плена в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Загороднюка, всем военным после пребывания в плену понадобится время на адаптацию. Также с ними встретятся медики.

"Нашим воинам нужно дать время на адаптацию. Военные медики и психологи сделают все возможное. А наша задача - вернуть всех. И мы над этим работаем", - подчеркнул Загороднюк.

Фото: встреча министра обороны с освобожденными из плена военными (МОУ)

Напомним, ранее координатор "Медийной инициативы за права человека" Татьяна Катриченко заявила, что около 15 военных до сих пор находятся на временно неподконтрольных Украине территориях Донбасса.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему уволили не всех военнослужащих. Он отметил, что обмен состоялся по формуле "всех установленных на всех установленных". Вопрос освобождения остальных пленных будет обсуждаться в Минске в нормандском формате.