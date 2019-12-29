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Зеленский подтвердил, что в плену находятся неподтвержденные украинцы

Новости » Общество     29.12.2019 - 22:48
Зеленский подтвердил, что в плену находятся неподтвержденные украинцы
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Украинцы находятся в плену на оккупированном Донбассе, Крыму и РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще в плену боевиков есть неподтвержденные украинцы. Об этом он сказал журналистам в Борисполе.

По словам Зеленского, было договорено, что Украина освобождает подтвержденных. Он также сообщил, что есть неподтвержденные украинцы, которые находиться в плену боевиков, в РФ и в оккупированном Крыму.

"Была договоренность, что мы меняем всех подтвержденных на всех подтвержденых. Поэтому другие люди, неподтвержденные пока, но у нас есть информация, что есть еще немало людей которые находятся на неподконтрольных территориях, Крыму и РФ. Мы работаем над этим", - сказал президент.

Напомним, координатор "Медийной инициативы за права человека" Татьяна Катриченко заявила, что около 15 военных до сих пор находятся на временно неподконтрольных Украине территориях Донбасса.

Катриченко рассказала, что про их освобождение не шла в течение последней недели. Она отметила, что именно этих военнослужащих в так называемых "ЛНР" и "ДНР", преимущественно в самопровозглашенной "ДНР", не подтверждали.

Она напомнила, что в мае 2019 года в плен попали восемь военнослужащих, а до этого обмена шесть человек еще находились на оккупированных территориях.

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