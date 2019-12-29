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Около 15 военных до сих пор находятся на неподконтрольных Украине территориях

Новости » Общество     29.12.2019 - 21:25
Около 15 военных до сих пор находятся на неподконтрольных Украине территориях
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

По данным "Медийной инициативы за права человека", их содержание в "ЛДНР" отрицают

Около 15 военных до сих пор находятся на временно неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Об сказала координатор "Медийной инициативы за права человека" Татьяна Катриченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське радіо".

По ее словам, их содержание в "ЛДНР" отрицают.

"Только 12 военнослужащих, по официальной статистике, сейчас вернулись на подконтрольную территорию Украины, и мы их идентифицировали. А все остальные военные, сейчас их около 15, остались на оккупированных территориях", - сказала Катриченко, добавив, что в основном это военнослужащие, попавшие в плен в период с середины 2018 года и до сих пор.

Катриченко рассказала, что про их освобождение не шла в течение последней недели. Она отметила, что именно этих военнослужащих в так называемых "ЛНР" и "ДНР", преимущественно в самопровозглашенной "ДНР", не подтверждали.

Она напомнила, что в мае 2019 года в плен попали восемь военнослужащих, а до этого обмена шесть человек еще находились на оккупированных территориях.

"Вот сейчас трех освободили, а других трех сторона террористов не подтверждает для обмена, хотя они находились примерно в одинаковых условиях и в одинаковых учреждениях", - добавила Катриченко.

По ее данным, боевики не подтверждают, что удерживают еще не менее четырех военных, попавших в плен в январе-феврале 2019 года. Хотя эти люди уже получили приговоры и их перевели в колонии.

Напомним, ранее РБК-Украина опубликовало первый список освобожденных украинцев. Отмечается, что это украинцы, которых передала "ЛНР". После обмена их повезут в Краматорск, а оттуда в Борисполь.

Отметим, состоялся обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Сообщается, что "ДНР" получила 60 человек, Киев - 52. Также "ЛНР" в рамках обмена пленными получила от Киева 63 человека. В свою очередь, боевики передали Киеву 25 украинцев. Таким образом, предварительно, формула обмена составила 123 на 76".

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