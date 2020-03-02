Уволенная за коррупцию экс-уполномоченная АМКУ раскритиковала программу "Укравтодора"

Признанная судом виновной в совершении административного правонарушения связанного с коррупцией экс-уполномоченная Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельская и ее общественная организация "Лига антитраста" будут выступать против подготовленной "Укравтодором" методики проведения дорожных тендеров. Об этом Загребельская сообщила на своей странице в Facebook.

"Президенту Украины руководство государственного учреждения презентовало проект как эффективное лекарство от "тендерных троллей". Однако, от главы государства скрыли, что для троллей - это "фуфломицины". А вот для нескольких десятков реальных участников рынков - яд. В случае утверждения документации Министерством экономики, на рынке дорожного строительства, реконструкции и капремонта останется около пяти дорожных компаний. Почти сотня других присутствующих сегодня на рынке компаний будет вынуждена его покинуть. Таким образом, документация избавит пять лидеров рынка существующих конкурентов и не позволит выйти на рынок новым", - пишет Загребельская.

Напомним, постановлением Соломенского районного суда города Киева от 08.02.2019 по делу №760/31723/18 государственная уполномоченная АМКУ Агия Загребельская признана виновной в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией (ч. 2 ст. 172-6 КУАП).

Указанное судебное решение вступило в законную силу 25 марта 2019. Позже киевский апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу Агии Загребельской на решение Соломенского районного суда. 5 июля 2019 года президент Владимир Зеленский уволил Загребельскую с занимаемой должности.

По данным "УНИАН", Агия Загребельская может выступать против новой методики проведения тендерных закупок дорожных строительных работ в связи с тем, что представляет интересы известного "тендерного тролля" Араика Амирханяна.

Сообщалось, что компании Амирханяна "Полтавабудцентр" и "Николаевбудцентр" только за период 2018-2019 годов направили в АМКУ более 500 жалоб, 80% которых были удовлетворены.

В частности, усилиями ЧП "Полтавабудцентр" было заблокировано дорожное строительство на сумму не менее 6 млрд гривен во Львовской, Полтавской, Херсонской, Хмельницкой, Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Харьковской, Кировоградской, Сумской областях. А ООО "Николаевбудцентр" в Полтавской области заблокировало 4 тендера на 2,5 млрд гривен.