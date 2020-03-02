Звільнена за корупцію екс-уповноважена АМКУ розкритикувала програму "Укравтодору"

Визнана судом винною у вчиненні адміністративного правопорушення пов'язаного з корупцією екс-уповноважена Антимонопольного комітету України Агія Загребельська та її громадська організація "Ліга антитраста" будуть виступати проти підготовленої "Укравтодором" методики проведення дорожніх тендерів. Про це Загребельська повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Президенту України керівництво державної установи презентувало проект як ефективні ліки проти "тендерних тролів". Однак, від голови держави приховали, що для тролів - це "фуфломіцини". А ось для кількох десятків реальних учасників ринків - отрута. У разі затвердження документації Міністерством економіки, на ринку дорожнього будівництва, реконструкції та капремонту залишиться близько п'яти дорожніх компаній. Майже сотня інших присутніх сьогодні на ринку компаній буде змушена покинути його. Таким чином, документація позбавить п'ять лідерів ринку існуючих конкурентів і не дозволить вийти на ринок новим", - пише Загребельська.

Нагадаємо, постановою Солом'янського районного суду міста Києва від 08.02.2019 по справі №760/31723/18 державна уповноважена АМКУ Агія Загребельська визнана винною у вчиненні адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією (ч.2 ст. 172-6 КУПАП).

Зазначене судове рішення вступило в законну силу 25 березня 2019. Пізніше київський апеляційний суд відмовився задовольнити скаргу Агії Загребельської на рішення Солом'янського районного суду. 5 липня 2019 року президент Володимир Зеленський звільнив Загребельську з займаної посади.

За даними "УНІАН", Агія Загребельська може виступати проти нової методики проведення тендерних закупівель дорожніх будівельних робіт у зв'язку з тим, що представляє інтереси відомого "тендерного троля" Араїка Амірханяна.

Повідомлялося, що компанії Амірханяна "Полтавабудцентр" і "Миколаївбудцентр" тільки за період 2018-2019 років направили в АМКУ понад 500 скарг, 80% яких були задоволені.

Зокрема, зусиллями ПП "Полтавабудцентр" було заблоковано дорожнє будівництво на суму не менше 6 млрд гривень у Львівській, Полтавській, Херсонській, Хмельницькій, Одеській, Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Харківській, Кіровоградській, Сумській областях. А ТОВ "Миколаївбудцентр" в Полтавській області заблокувало 4 тендери на 2,5 млрд.