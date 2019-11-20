Кабмин обновил план выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС

Фото: заседание Кабмина (kmu.gov.ua)

План реализации Соглашения обновили из-за углубления двусторонних отношений

Кабинет министров Украины внес изменения в план реализации Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на правительственном портале.

Сообщается, что обновленный план учитывает углубления отношений Украина - ЕС и ряд принятых решений за последние годы. План мероприятий направлен на выполнение целей программы деятельности правительства, а именно достижение соответствия Украины критериям членства в Европейском союзе.

Обновленный документ актуализирует, дополняет и согласовывает задания с правом ЕС, которое динамично развивается. Обновленные задачи относятся к таким сферам:

таможенная и финансовая политика, налогообложение, предпринимательство, финансовые услуги и конкуренция;

юстиция, социальные и гуманитарные вопросы;

транспорт;

энергетика и энергоэффективность;

цифровая сфера, наука, технологии и инновации;

природопользования и другие.

"Решение правительства позволяет "перепрошить" программное обеспечение для операционной системы европейской интеграции Украины. Это ускорит движение Украины в ЕС, параллельно сделает такое движение более прозрачным, а власть - реально подотчетной гражданам Украины", - отметил вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины сделал публичными данные системы мониторинга выполнения Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Онлайн-система была разработана несколько лет назад, но оставалась закрытой.