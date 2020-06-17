Уволен глава Гоструда

Временно исполняющим обязанности Гоструда назначен Виталий Сажиенко
Кабинет министров уволил с должности главу Государственной службы Украины по вопросам труда Игоря Дегнеру. Временно исполняющим обязанности Гоструда назначен Виталий Сажиенко.
Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании Кабмина.
Отметим, Игорь Дегнера был назначен временно исполняющим главы Гоструда 4 декабря 2019 года. В начале марта его было назначено в качестве полноценного главы Службы.
Виталий Сажиенко до этого занимал должность заместителя главы Гоструда.
Также Кабмин принял ряд других назначений:
Также были уволены:
Ранее РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский 16 июня назначил своего бывшего советника Руслана Демченко первым заместителем секретаря СНБО.
Также сообщалось, что Кабмин назначил подполковника полиции Алексея Паденко представителем Национального центрального бюро Интерпола в Украине.
Автор: Игорь Литвиненко