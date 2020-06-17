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Назначен представитель Укрбюро Интерпола

Новости » Политика     17.06.2020 - 15:34
Назначен представитель Укрбюро Интерпола
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Представителем Национального центрального бюро Интерпола в Украине стал Алексей Паденко

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании назначил представителя Национального центрального бюро Интерпола в Украине. Ним стал подполковник полиции Алексей Паденко.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

В протоколе говорится, что его кандидатуру предложила Национальная полиция при поддержке Министерства внутренних дел.

"Согласиться с предложением Национальной полиции, которое поддерживает МВД по кандидатуре подполковника полиции Паденко Алексей Александрович старшего инспектора по особым поручениям сектора представителей в Генеральном секретариате Интерпола управления взаимодействия с Интерполом и Европолом", - говорится в документе.

Напомним, что на заседании Кабмин продлил карантинные меры в Украине до конца июля.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ИнтерполУкраинаКабинет Министров Украины
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