Звільнений голова Держпраці

Кабінет міністрів звільнив з посади голову Державної служби України з питань праці Ігоря Дегнеру. Тимчасово виконуючим обов'язки Держпраці призначений Віталій Сажієнко.

Про це у Telegram повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, який був присутній на засіданні Кабміну.

Відзначимо, Ігор Дегнера був призначений тимчасово виконуючим голови Держпраці 4 грудня 2019 року. На початку березня його було призначено в якості повноцінного голови Служби.

Віталій Сажієнка до цього обіймав посаду заступника голови Держпраці.

Також Кабмін прийняв низку інших призначень:

Олег Войтович - заступником Державного секретаря Кабінету міністрів України;

Костянтин Гура - першим заступником голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження;

Юрій Шафаренко - заступником голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження;

Лариса Петасюк - заступником міністра культури;

Валерія Бушкова - заступником міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку і трансформації та цифровізації;

Ігор Корхов - заступником міністра громад і територій з питань європейської інтеграції;

Євген Кузькін - першим заступником голови державного агентства автомобільних доріг України;

Андрій Почтарьов - заступником голови державного агентства автомобільних доріг України;

Ольга Чепелюк - т. в.о. держсекретаря Міністерства розвитку громад і територій.

Також були звільнені:

Тетяни Сальников з посади заступника міністра соцполітики;

Олег Войтович з посади держсекретаря Міністерства розвитку громад і територій.

Раніше РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський 16 червня призначив свого колишнього радника Руслана Демченка першим заступником секретаря РНБО.

Також повідомлялося, що Кабмін призначив підполковника поліції Олексія Паденка представником Національного центрального бюро Інтерполу в Україні.