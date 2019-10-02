Звільнено директора ще одного морського порту

Фото: Сергій Мітченко (portnikolaev)

Сергій Мітченко звільнений з посади директора Миколаївського морського порту

Міністр інфраструктури Владислав Криклій підписав наказ про звільнення директора Держпідприємства "Миколаївський морський торговельний порт" Сергія Мітченка. Про це Криклій заявив під час робочої наради у Миколаєві.

За словами міністра, до роботи директора є багато зауважень.

"Я хочу зробити, сподіваюся, приємну новину. Підписую наказ про звільнення Мітченка Сергія Костянтиновича - керівника миколаївського морпорту. До нього є чимало зауважень. Я думаю, що окрему оцінку його діям даватимуть правоохоронні органи, які будуть це вивчати", - заявив Криклій.

Як відомо, Миколаївський морський торговельний порт є одним із найпотужніших морських портів України.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, це вже не перше звільнення. Так, міністр інфраструктури також звільнив директора Одеського морського торговельного порту Віктора Войтка, директора "Морського торговельного порту "Чорноморськ" Сергія Сєчкіна та директора Білгород-Дністровського морського торговельного порту Костянтина Волощука.

Також, за словами, міністра, загалом українські порти втратили 6 млрд гривень від 2014 року, відколи Росія анексувала Крим.