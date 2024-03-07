Увійшов до "смуги рекордів". Лютий став найтеплішим за всю історію спостережень у світі

Лютий був найтеплішим за всю історію спостережень. Він став продовженням довгої смуги рекордів останніх кількох місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Дані показують, що середня глобальна температура за останні 12 місяців була найвищою за історію спостережень.

Крім того, за даними вчених, минулий місяць був найтеплішим лютим за всю історію спостережень у світі, що зробило його дев'ятим місяцем поспіль із рекордними температурами для цієї пори року.

Глобальна температура поверхні моря також знаходиться на найвищому рівні за історію спостережень, показують дані Служби зміни клімату ЄС "Коперник".

Дані показують, що лютий був на 1,77 °C тепліше, ніж середній середній місяць з 1850 по 1900 рік, і на 0,81° C вище рівня 1991-2020 років.

"Середня глобальна температура за останні 12 місяців - з березня 2023 року по лютий 2024 року - була найвищою за всю історію спостережень: на 1,56 °C вище за доіндустріальний рівень", - уточнює видання.

Це "тимчасово ставить світ вище за поріг в 1,5 °С", за яким у довгостроковій перспективі очікуються найгірші наслідки зміни клімату.

За даними "Коперника", денні глобальні середні температури були "виключно високими" протягом першої половини місяця, досягаючи 2 °C вище рівня 1850-1900 років протягом чотирьох днів з 8 по 11 лютого.

Європейські температури в лютому 2024 року були на 3,3 градуси вище за середній показник за місяць 1991-2020 років, при цьому в Центральній та Східній Європі спостерігалися температури значно вищі за середній, свідчать дані.

Зима в Європі, з грудня до лютого, була другою найтеплішою за всю історію континенту.

Середня глобальна температура поверхні моря у лютому за межами полярних регіонів була найвищою за будь-який місяць за всю історію спостережень і склала 21,06 °C, перевищивши попередній рекорд 20,98 °C, встановлений у серпні 2023 року.

За інформацією "Коперника", середньодобова температура поверхні моря досягла нового абсолютного максимуму 21,09 °C наприкінці місяця.

"Лютий приєднується до довгої смуги рекордів останніх кількох місяців. Яким би дивним це не здавалося, насправді це не дивно, оскільки потепління кліматичної системи, що триває, неминуче призводить до нових екстремальних температур. Клімат реагує на фактичну концентрацію парникових газів в атмосфері, тому, якщо нам не вдасться її стабілізувати, ми неминуче зіткнемося з новими глобальними температурними рекордами та їхніми наслідками", - сказав Карл Буонтемпо, директор Служби зі зміни клімату "Коперник".

Погода в Україні

Погода в Україні в березні 2024 року буде теплішою за звичайну. Так, середньомісячна температура прогнозується в межах 1-7 градусів тепла. Це на 1-2 градусів вище за норму.

Зазначимо, лютий 2024 став другим у рейтингу найтепліших в історії Києва після 2002 року. Додамо, що в останній місяць зими, 29 лютого, у Києві було зафіксовано два температурні рекорди. Усього за лютий було оновлено вісім максимальних показників.