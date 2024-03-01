Аномальне тепло: у Києві оновлено ще два температурні рекорди

В останній місяць зими, 29 лютого, у столиці були зафіксовані два температурні рекорди. Усього за лютий було оновлено вісім максимальних показників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію .

Максимальна температура повітря досягла 12,1 градусів тепла, що на 2,8 градусів вище попереднього рекордного показника для цього дня 2008 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 5,0 градусі тепла, що перевищило попередній рекордний показник 2016 року на 0,4 градусів.

Рекордно теплий лютий

Нагадаємо, цьогорічний лютий став другим у рейтингу найтепліших у столиці після 2002 року. Середньомісячна температура повітря в Києві становила 2,9 градусів тепла, що на 5,2 градусів вище за кліматичну норму.

За даними кліматологів, протягом місяця було зафіксовано вісім температурних рекордів. Найтепліше було 29 лютого, коли максимальна температура досягла 12,1 градусів тепла, оновивши температурний рекорд для цього дня.

За прогнозом Укргідрометцентру у березні 2024 року в Україні середньомісячна температура прогнозується у межах 1-7 градусів тепла. Це на 1-2 градусів вище за норму.