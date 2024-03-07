Вошел в "полосу рекордов". Февраль стал самым теплым за всю историю наблюдений в мире

Февраль был самым теплым за всю историю наблюдений. Он стал продолжением длинной полосы рекордов последних нескольких месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Данные показывают, что средняя глобальная температура за последние 12 месяцев была самой высокой за всю историю наблюдений.

Кроме того, по данным ученых, прошлый месяц был самым теплым февралем за всю историю наблюдений в мире, что сделало его девятым месяцем подряд с рекордными температурами для этого времени года.

Глобальная температура поверхности моря также находится на самом высоком уровне за всю историю наблюдений, показывают данные Службы изменения климата ЕС "Коперник".

Данные показывают, что февраль был на 1,77°C теплее, чем средний средний месяц с 1850 по 1900 год, и на 0,81°C выше уровня 1991-2020 годов.

"Средняя глобальная температура за последние 12 месяцев - с марта 2023 года по февраль 2024 года - была самой высокой за всю историю наблюдений: на 1,56 °C выше доиндустриального уровня", - уточняет издание.

Это "временно ставит мир выше порога в 1,5 °С", за которым в долгосрочной перспективе ожидаются наихудшие последствия изменения климата.

По данным "Коперника", дневные глобальные средние температуры были "исключительно высокими" в течение первой половины месяца, достигая 2 °C выше уровня 1850-1900 годов в течение четырех дней с 8 по 11 февраля.

Европейские температуры в феврале 2024 года были на 3,3 градуса выше среднего показателя за месяц 1991-2020 годов, при этом в Центральной и Восточной Европе наблюдались температуры значительно выше среднего, свидетельствуют данные.

Зима в Европе, с декабря по февраль, была второй самой теплой за всю историю континента.

Средняя глобальная температура поверхности моря в феврале за пределами полярных регионов была самой высокой за любой месяц за всю историю наблюдений и составила 21,06 °C, превысив предыдущий рекорд в 20,98 °C, установленный в августе 2023 года.

По информации "Коперника", среднесуточная температура поверхности моря достигла нового абсолютного максимума в 21,09 °C в конце месяца.

"Февраль присоединяется к длинной полосе рекордов последних нескольких месяцев. Каким бы удивительным это ни казалось, на самом деле это неудивительно, поскольку продолжающееся потепление климатической системы неизбежно приводит к новым экстремальным температурам. Климат реагирует на фактическую концентрацию парниковых газов в атмосфере, поэтому, если нам не удастся ее стабилизировать, мы неизбежно столкнемся с новыми глобальными температурными рекордами и их последствиями", - сказал Карло Буонтемпо, директор Службы по изменению климата "Коперник".

Погода в Украине

Погода в Украине в марте 2024 года будет теплее обычного. Так, среднемесячная температура прогнозируется в пределах 1-7 градусов тепла. Это на 1-2 градусов выше нормы.

Отметим, февраль 2024 года стал вторым в рейтинге самых теплых в истории Киева после 2002 года. Добавим, что в последний месяц зимы, 29 февраля, в Киеве было зафиксировано два температурных рекорда. Всего за февраль было обновлено восемь максимальных показателей.