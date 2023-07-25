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Увійдуть в підручники. Маляр назвала два дива українського контрнаступу

Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

За час контрнаступу українські оборонці здійснили два військові дива, які увійдуть в підручники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр.

Зокрема, українські військові проводять наступ в умовах, коли у ворога більше і зброї, і людей. При цьому зазвичай наступ вважається можливим, тільки коли ситуація складається навпаки. Разом з тим, наші захисники просуваються.

"І питання треба ставити насамперед не про кількість пройдених кілометрів, а взагалі про факт - рухаємось вперед чи ні. Те, що ми рухаємось в умовах переваги ворога - є ознакою високої майстерності та мужності наших оборонців", - зазначила Маляр.

Окрім того, кількість загиблих в української сторони на напрямках наступу значно менша, ніж у російської.

Так, на Бахмутському у нас гине у 8 разів менше військових, ніж у ворога. На Бердянському і Маріупольському цей показник у 5,3 рази менше.

Заступниця міністр оборони наголосила, що такі показники вражають, адже зазвичай більше втрачає сторона, яка наступає.

Досягнення України за період війни

За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну наші захисники розвіяли міф про "другу армію" світу та вперше збили російську "надзвукову" ракету "Кинджал".

Окрім того, ЗСУ спростували один з постулатів воєнної науки про необхідність чисельної переваги у живій силі та озброєнні під час наступу.

Зазначимо, що заступниця міністра оборони Ганна Маляр назвала 10 унікальних фактів про нашу визвольну війну.

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Контрнаступ ЗСУ