Увімкнуть після перемоги: Посольство України у Німеччині вимкнуло вечірнє освітлення

"На знак солідарності з усією Україною, яка сьогодні часто залишається без світла через російські бомбардування; з нашими воїнами світла - енергетиками; з Німеччиною, яка теж перейшла в режим економії - ми вимикаємо вечірнє освітлення будівлі посольства України в Німеччині", - написав Макеєв.

За його словами, освітлення повернуть після перемоги України.

"З нами світло. І жовто-блакитний прапор", - наголосив посол.