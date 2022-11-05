Включат после победы: Посольство Украины в Германии выключило вечернее освещение

"В знак солидарности со всей Украиной, которая сегодня часто остается без света из-за российских бомбардировок; с нашими воинами света - энергетиками; с Германией, тоже перешедшей в режим экономии - мы выключаем вечернее освещение здания посольства Украины в Германии", - написал Макеев.

По его словам, освещение будет возвращено после победы Украины.

"С нами свет. И желто-голубой флаг", - подчеркнул посол.