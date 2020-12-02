"Увидимся через 4 года": Трамп планирует идти в президенты США в 2024 году

Президент США Дональд Трамп на праздничной встрече в Белом доме снова прямо намекнул на то, что в 2024 году будет баллотироваться в президенты. Также он выступил с необоснованными обвинениями в фальсификации выборов, которые прошли в этом году.

Об этом сообщает Politico.

"Это были прекрасные четыре года. Мы стараемся продержаться еще четыре года. Иначе увидимся через четыре года.", - сказал президент Национальному комитету Республиканской партии.

На мероприятии Трамп вновь выступил с обвинениями в фальсификации выборов, чтобы объяснить свое поражение Джо Байдену, несмотря на то, что его генеральный прокурор Уильям Барр ранее заявил, что Министерство юстиции не нашло доказательств массовых фальсификаций с голосами избирателей 2020 года.

Также РБК-Украина писало, что Трамп второй раз обжаловал результаты выборов в штате Висконсин. Трамп требует отменить более 200 тысяч голосов, которые отдали Байдену избиратели двух крупнейших округов штата.

Кроме того, Трамп сомневается в возможности рассмотрения его иска относительно фальсификации президентских выборов в Верховном суде США. Однако он не собирается менять свою позицию.