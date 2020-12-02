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"Побачимось за 4 роки": Трамп планує йти в президенти США у 2024 році

Автор: Андрій Козловський

Президент США Дональд Трамп на святковій зустрічі в Білому домі знову прямо натякнув на те, що 2024 року буде балотуватися в президенти. Також він виступив з необґрунтованими звинуваченнями у фальсифікації виборів, які пройшли у цьому році.

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Про це повідомляє Politico.

"Це були прекрасні чотири роки. Ми намагаємося протриматися ще чотири роки. Інакше побачимося через чотири роки.", - сказав президент Національному комітету Республіканської партії.

На заході Трамп знову виступив зі звинуваченнями у фальсифікації виборів, щоб пояснити свою поразку Джо Байдену, попри те, що його генеральний прокурор Вільям Барр раніше заявив, що Міністерство юстиції не знайшло доказів масових фальсифікацій з голосами виборців 2020 року.

Також РБК-Украъна писало, що Трамп вдруге оскаржив результати виборів у штаті Вісконсин. Трамп вимагає скасувати понад 200 тисяч голосів, які віддали Байдену виборці двох найбільших округів штату.

Крім того, Трамп сумнівається у можливості розгляду його позову щодо фальсифікації президентських виборів у Верховному суді США. Однак він не збирається змінювати свою позицію.

Прогноз погоди
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Новини України Дональд Трамп