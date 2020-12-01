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Минюст США не нашел существенных фальсификаций на выборах президента

Вашингтон, Вторник 01 декабря 2020 22:43
Минюст США не нашел существенных фальсификаций на выборах президента
Фото: Уильям Барр (flickr.com/usmarshals)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки не нашло существенных фальсификаций на президентских выборах 2020 года. Министерство не нашло никаких доказательств, которые могли бы повлиять на результаты выборов президента США.

Об этом заявил генеральный прокурор США Уильям Барр в интервью Associated Press.

Барр рассказал, что работники Минюста и агенты Федерального бюро расследований проверяют жалобы и информацию о возможных нарушениях на выборах, но так и не нашли никаких доказательств.

"На сегодня мы не наблюдаем фальсификаций такого масштаба, который бы мог повлиять на исход выборов", - подчеркнул он.

Такое заявление Барра разбивает все утверждения действующего президента США Дональда Трампа о том, что президентские выборы, на которых побеждает демократ Джо Байден, были сфальсифицированы. При этом Барра считают одним из самых приверженных союзников Трампа.

Напомним, сегодня Трамп второй раз обжаловал результаты выборов в штате Висконсин. Трамп требует отменить более чем 200 тысяч голосов, которые отдали Байдену избиратели двух крупнейших округов штата.

Также РБК-Украина писало, что Трамп сомневается в возможности рассмотрения его иска относительно фальсификации президентских выборов в Верховном суде США. Однако он не собирается менять свою позицию.

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Новости Украины В мире Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампфальсификатВыборы в США

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