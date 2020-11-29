Трамп сомневается, что Верховный суд рассмотрит дело по фальсификациям выборов

Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)

Президент США Дональд Трамп не уверен, что Верховный суд станет рассматривать дело о фальсификациях на президентских выборах. Но он по-прежнему уверен, что фальсификации были.

Об этом Трамп заявил в комментарии Fox News.

Он подчеркнул, что и через полгода останется при своем мнении касательно прошедших выборов.

"Нужен судья, который будет готов выслушать дело. Нужен Верховный суд, который будет готов принять важное решение на основе всего. Не то, чтобы моя позиция изменилась. Моя позиция не изменится и через 6 месяцев", — сказал Трамп.

Также он отметил, что будет "использовать 125% своей энергии, чтобы продолжить попытки опровергнуть результаты выборов".

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность объявить о намерении баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Он может заявить об участии в выборах во время церемонии инаугурации Джо Байдена в январе следующего года.

Напомним, ранее президент США пообещал оставить свой пост, если коллегия выборщиков проголосует за Байдена. При этом он отметил, что выборщики "совершат ошибку", если проголосуют таким образом.